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Бачурин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бачурин Иван Романович

Мать: Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Ольга Васильевна

Смерть
?.02.1943
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