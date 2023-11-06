Бачурин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Бачурин Иван Романович
Мать: Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943