Ефим Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Осип Абакумов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Степан Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Артемей Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Трофим Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Игнат Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Смерть
1806