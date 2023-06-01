Ефим Осипов Около 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефим Осипов

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Осип Абакумов

Мать: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Степан Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Артемей Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Трофим Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Игнат Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1806
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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