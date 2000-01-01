Чурила Григорий
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно