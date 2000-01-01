Чурила Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурила Григорий

Чурила Григорий

avatar

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чурила Минай Григорьев

Мать ребёнка: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Чурила Яков Григорьев

Мать ребёнка: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close