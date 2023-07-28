Девякович Карлис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Девякович Анатолий
Мать: Девякович (Девякович) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Девякович) ?
Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Kraulinja) Santa
Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Kraulinja) Olga
Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Krauline (Krauline) ?