Девякович Карлис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девякович Карлис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Девякович Анатолий

Мать: Девякович (Девякович) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Девякович) ?

Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kraulinja) Santa

Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kraulinja) Olga

Мать ребёнка: Krauline (Krauline) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krauline (Krauline) ?

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