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Окнов Евгений Васильевич
Окнов Евгений Васильевич
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
1932
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Окнов Василий Михайлович
1910 г.р.
Мать
Окнова Клавдия Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Окнов Василий Михайлович
Мать:
Окнова Клавдия Григорьевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Смерть
2006
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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