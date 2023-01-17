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Окнов Евгений Васильевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Окнов Василий Михайлович

Мать: Окнова Клавдия Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
2006
Тверь, город Тверь, Тверская область
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