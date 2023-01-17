Лосев Давыд Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Давыд Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Баранова Анастасия Давыдовна

Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.

Дочь: Лосева Варвара Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Наталья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Василий Давыдович

Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евд

Мать ребёнка: Лосева 1 жена

Смерть
Неизвестно
Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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