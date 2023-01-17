Лосев Давыд Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Баранова Анастасия Давыдовна
Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.
Дочь: Лосева Варвара Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лосева Наталья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евд
Мать ребёнка: Лосева 1 жена
Смерть
Неизвестно