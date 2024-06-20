Куценко Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Куценко) Матрена Кириловна
Отец ребёнка: Куценко Кирило Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: (Куценко) Наталья Кириловна
Отец ребёнка: Куценко Кирило Акимович
Смерть
Неизвестно