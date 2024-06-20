Куценко Софья Вычислено 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куценко Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куценко Кирило Акимович

Место жительства
Неизвестно
Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Куценко) Матрена Кириловна

Отец ребёнка: Куценко Кирило Акимович

Головашевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: (Куценко) Наталья Кириловна

Отец ребёнка: Куценко Кирило Акимович

Головашевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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