Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы

Мать: Зайнагабдинова Нагима

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса

Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.