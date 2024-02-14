Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1867
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Гасса
Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно