Василенко Аверьян Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Василенко Мария Аверьяновна
Мать ребёнка: Василенко Евдокия Демидовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви слободы Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии.
Место жительства
1915 ст.
Новоподкряж, Дніпропетровська область
На 1915 год - крестьянин села Новоподкряжного Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно