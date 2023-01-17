Василенко Аверьян Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Аверьян Авраамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Василенко Мария Аверьяновна

Мать ребёнка: Василенко Евдокия Демидовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви слободы Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии.
Место жительства
1915 ст.
Новоподкряж, Дніпропетровська область
На 1915 год - крестьянин села Новоподкряжного Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Евдокия Демидовна

Смерть
Неизвестно
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