Бирина (Бирина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1916
Дата смерти23.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1916
Отец: Бирин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович
Рождение ребёнка
23.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович
Рождение ребёнка
07.08.1941
Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2003