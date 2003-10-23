Бирина (Бирина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Бирина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1916

Дата смерти

23.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1916

Отец: Бирин Михаил Яковлевич

Мать: Бирина Матрена Михайловна

Бракосочетание
1935

Муж: Бирин Павел Александрович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бирин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович

Рождение ребёнка
23.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бирин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович

Рождение ребёнка
07.08.1941

Сын: Бирин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Бирин Павел Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2003
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