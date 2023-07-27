Зенцов Николай Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенцов Николай Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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