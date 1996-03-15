Боксер (Суздальницкая) (Израилева) Вера Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1917
Дата смерти15.03.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917
Отец: Израилев Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боксер Григорий Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Ильич
Смерть
15.03.1996