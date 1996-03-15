Боксер (Суздальницкая) (Израилева) Вера Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боксер (Суздальницкая) (Израилева) Вера Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1917

Дата смерти

15.03.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.
1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917

Отец: Израилев Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боксер Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Иосиф Ильич

Рождение ребёнка
22.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боксер Григорий Павлович

Рождение ребёнка
22.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф Ильич

Смерть
15.03.1996

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