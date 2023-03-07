Астраханцова Матрона Потапьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Астраханцов Селиверст Петров
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782