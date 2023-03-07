Астраханцова Матрона Потапьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Матрона Потапьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Астраханцов Обрам Петров

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Астраханцов Яков Петров

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Астраханцов Селиверст Петров

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Елисеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Петр Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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