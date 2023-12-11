Цветкова (Кутузова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987
Рождение ребёнка
25.04.2007
Отец ребёнка: Патрушин Павел
Рождение ребёнка
03.11.2013
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Цветков Сергей
г. Иваново
Рождение ребёнка
15.07.2016
Сын: Цветков Роман
Отец ребёнка: Цветков Сергей
г. Иваново
Развод
Неизвестно
Муж: Патрушин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрушин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Сергей