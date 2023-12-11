Цветкова (Кутузова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Кутузова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987

Отец: Кутузов Сергей Михайлович

Мать: Кутузова Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
25.04.2007

Сын: Патрушин Иван Павлович

Отец ребёнка: Патрушин Павел

Рождение ребёнка
03.11.2013

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Цветков Сергей

г. Иваново
Рождение ребёнка
15.07.2016

Сын: Цветков Роман

Отец ребёнка: Цветков Сергей

г. Иваново
Развод
Неизвестно

Муж: Патрушин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Сергей

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