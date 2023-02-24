Павлова (Скосырская) Тамара Костантиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Скосырская) Тамара Костантиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скосырский Константин Сергеевич

Мать: Скосырская Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Павлов Виктор

п.Баргузин, р.Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Павлов Виктор

п.Баргузин, р.Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виктор

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