Павлова (Скосырская) Тамара Костантиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Павлов Виктор
п.Баргузин, р.Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Павлов Виктор
п.Баргузин, р.Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Виктор