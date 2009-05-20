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Анучин Геннадий Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1933

Дата смерти

20.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933

Отец: Ефимов Андриан Михайлович

Мать: Анучина Александра Александровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анучина Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анучина Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2009
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