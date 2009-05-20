Анучин Геннадий Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1933
Дата смерти20.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анучина Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анучина Раиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2009