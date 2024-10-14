Бухтина Арина Тимофеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтина Арина Тимофеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1838

умерла 1896

Супруги
Бухтин Кузьма Семенович1840 г.р.
Дети
(Бухтина) Ксения Кузьминична1865 г.р.
(Бухтина) Анна Кузьминична30.01.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Бухтина) Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Бухтин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
30.01.1869

Дочь: (Бухтина) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Бухтин Кузьма Семенович

Смерть
1896

Причина смерти: головная боль

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