Бухтина Арина Тимофеевна
женский, родилась 1838
умерла 1896
Супруги
Бухтин Кузьма Семенович1840 г.р.
Дети
(Бухтина) Ксения Кузьминична1865 г.р.
(Бухтина) Анна Кузьминична30.01.1869 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Бухтина) Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Бухтин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
30.01.1869
Дочь: (Бухтина) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Бухтин Кузьма Семенович
Смерть
1896