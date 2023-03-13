Мещерякова (Мещерякова) Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Мещерякова) Анна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Мартынова Аксинья (Ксения) Семёновна

Отец ребёнка: Мещеряков Семен Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Семен Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Семен Михаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Семен Михаилович

Смерть
Неизвестно
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