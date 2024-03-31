Лохманенко (Янченко) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохманенко (Янченко) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

01.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Яченко Алексей

Мать: Янченко Екатерина

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Лохманенко Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко ???

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохманенко Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович

Смерть
01.01.1946
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