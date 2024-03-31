Лохманенко (Янченко) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти01.01.1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: Яченко Алексей
Мать: Янченко Екатерина
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Лохманенко Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко ???
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохманенко Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Лохманенко Фёдор Потапович
Смерть
01.01.1946