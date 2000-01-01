Руклевич Михед Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руклевич Михед Федосов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Рухлевич Федос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Руклевич Евтух Михеев

Мать ребёнка: Руклевич Зиновия Петрова

Рождение ребёнка
20.12.1799

Сын: Руклевич Игнатий Михеев

Мать ребёнка: Руклевич Зиновия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руклевич Зиновия Петрова

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797
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