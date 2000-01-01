Руклевич Михед Федосов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Рухлевич Федос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Руклевич Зиновия Петрова
Рождение ребёнка
20.12.1799
Мать ребёнка: Руклевич Зиновия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руклевич Зиновия Петрова
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797