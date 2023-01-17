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Клярович Мария

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александрова Мария Максимилиановна

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 15.03.1884

Сын: Клярович Иов Максимилианович

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Указана дата крещения, точной даты рождения не знаю.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клярович Александра Максимилиановна

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Клярович Пантелеймон Максимилианович

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клярович Владимир Максимилианович

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клярович Екатерина Максимилиановна

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клярович Анастасия Максимилиановна

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клярович Ляля Максимилиановна

Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Около 1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Умерла предположительно от тифа
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