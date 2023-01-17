Клярович Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александрова Мария Максимилиановна
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
Около 15.03.1884
Сын: Клярович Иов Максимилианович
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Указана дата крещения, точной даты рождения не знаю.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клярович Александра Максимилиановна
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Клярович Пантелеймон Максимилианович
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клярович Владимир Максимилианович
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клярович Екатерина Максимилиановна
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клярович Анастасия Максимилиановна
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клярович Ляля Максимилиановна
Отец ребёнка: Клярович Максимилиан Иванович
Смерть
Около 1917
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Умерла предположительно от тифа