Швецова (Кондратьева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Кондратьева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Иван Емельянович

Мать: Кондратьева Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов (воробьев) Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швецов (воробьев) Владимир

Смерть
Неизвестно
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