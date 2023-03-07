Копосова Елена Афонасьева
Место рожденияпоч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Копосов Федор Титов
Отец ребёнка: Копосов Тит Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копосов Тит Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762