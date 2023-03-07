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Копосова Елена Афонасьева

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Место рождения

поч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Холостининский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Копосов Федор Титов

Отец ребёнка: Копосов Тит Федоров

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Тит Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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