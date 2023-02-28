Черемухин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2015

Дочь: Черемухина Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Черемухина Нина Валерьевна

Рождение ребёнка
25.05.2018

Сын: Черемухин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Черемухина Нина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемухина Нина Валерьевна

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