Черемухин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2015
Дочь: Черемухина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Черемухина Нина Валерьевна
Рождение ребёнка
25.05.2018
Сын: Черемухин Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Черемухина Нина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно