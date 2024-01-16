Липовенко Моисей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Липовенко Игнат
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ефросинья Моисеевна
Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна
с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1908
Сын: Липовенко Поликарп Моисеевич
Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна
с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1915
Сын: Липовенко (lipovenko) Константин Моисеевич (Konstantin Moiseyevich)
Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно