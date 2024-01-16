Липовенко Моисей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовенко Моисей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Липовенко Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ефросинья Моисеевна

Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна

с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1908

Сын: Липовенко Поликарп Моисеевич

Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна

с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1915

Сын: Липовенко (lipovenko) Константин Моисеевич (Konstantin Moiseyevich)

Мать ребёнка: Липовенко Домна Селивёрстовна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовенко Домна Селивёрстовна

Смерть
Неизвестно
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