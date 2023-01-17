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Петелин Фотей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петелин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Плесовских Елизавета Фотеевна

Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.03.1890

Сын: Петелин Степан Фотеевич

Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.04.1904

Сын: Петелин Георгий Фотеевич

Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Фотеевна

Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна

Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петелина Матрена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Пепелино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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