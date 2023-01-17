Петелин Фотей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петелин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Плесовских Елизавета Фотеевна
Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
27.03.1890
Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
22.04.1904
Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Фотеевна
Мать ребёнка: Петелина Матрена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно