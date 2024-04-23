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Матрёна Андреевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Платон Тимофеевич

Рождение ребёнка
17.12.1890

Сын: Михаил Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Крылов Афанасий Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1894

Сын: Емельян Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1899

Сын: Онисим Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1900

Сын: Андрей Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1902

Дочь: Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1903

Сын: Илларион Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Суворова (Зайцева) Мария Платоновна

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Александр Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Онисим Платонович

Отец ребёнка: Платон Тимофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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