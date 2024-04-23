Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1890
Муж: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.12.1890
Сын: Михаил Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.10.1892
Сын: Крылов Афанасий Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.08.1894
Сын: Емельян Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1899
Сын: Онисим Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.05.1900
Сын: Андрей Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.03.1902
Дочь: Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.08.1903
Сын: Илларион Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Суворова (Зайцева) Мария Платоновна
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.10.1910
Сын: Александр Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.02.1913
Сын: Онисим Платонович
Отец ребёнка: Платон Тимофеевич