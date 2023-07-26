Беляев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Пётр Тихонович

Мать: Беляева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Беляева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Беляева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Александра

Смерть
Неизвестно

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