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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Давыдов Никифор Петров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Давыдов Никифор Петров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Давыдов Никифор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно