Данилов (Данилов) Василий 19.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилов (Данилов) Василий

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 19.04.1914, Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский

умер 09.02.1997, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Данилов (Данилов) СергейНеизвестно г.р.
Супруги
Данилова (Корытова) Анна Васильевна25.11.1913 ст. г.р.
Дети
Данилов (Данилов) Евгений1941 г.р.
Данилов (Данилов) Виктор1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914

Отец: Данилов (Данилов) Сергей

Мать: не указана

Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Корытова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Данилов (Данилов) Евгений

Мать ребёнка: Данилова (Корытова) Анна Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1949

Сын: Данилов (Данилов) Виктор

Мать ребёнка: Данилова (Корытова) Анна Васильевна

Смерть
09.02.1997
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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