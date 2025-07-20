Данилов (Данилов) Василий
мужской, родился 19.04.1914, Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский
умер 09.02.1997, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
ОтецДанилов (Данилов) СергейНеизвестно г.р.
Супруги
Данилова (Корытова) Анна Васильевна25.11.1913 ст. г.р.
Дети
Данилов (Данилов) Евгений1941 г.р.
Данилов (Данилов) Виктор1949 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914
Отец: Данилов (Данилов) Сергей
Мать: не указана
Владимирская губерния, г. Юрьев-Польский
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Данилов (Данилов) Евгений
Мать ребёнка: Данилова (Корытова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Данилова (Корытова) Анна Васильевна
Смерть
09.02.1997
Похороны
Неизвестно