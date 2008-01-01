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Яхимович Евгений Владимирович
Яхимович Евгений Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1954
Пол
Мужской
Отец
Яхимович Владимир Иосифович
1926 г.р.
Мать
Шкуратова Инна Николаевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1954
Отец:
Яхимович Владимир Иосифович
Мать:
Шкуратова Инна Николаевна
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