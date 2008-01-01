Яхимович Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхимович Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1954

Отец: Яхимович Владимир Иосифович

Мать: Шкуратова Инна Николаевна

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