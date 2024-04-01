Галактионова (Кривошеина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Кривошеина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1883

Муж: Галактионов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
31.03.1884

Сын: Галактионов Николай Павлович

Отец ребёнка: Галактионов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1889

Сын: Галактитонов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Галактионов Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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