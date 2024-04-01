Галактионова (Кривошеина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1883
Рождение ребёнка
31.03.1884
Сын: Галактионов Николай Павлович
Отец ребёнка: Галактионов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1889
Сын: Галактитонов Леонид Павлович
Отец ребёнка: Галактионов Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно