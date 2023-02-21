Покусаев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Покусаев Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Покусаева Анна
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Покусаева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Покусаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покусаев Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Покусаева Анна
Смерть
Неизвестно