Покусаев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покусаев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Покусаев Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Покусаева Анна

Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Покусаева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Покусаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покусаев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Покусаева Анна

Смерть
Неизвестно
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