Шумилов (Девятовская) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов (Девятовская) Инна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятовский Иван Фёдорович

Мать: Ефалья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева (Шумилова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
13.06.?

Дочь: Патралова (Шумилова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.07.?

Дочь: Кичигина (Шумилова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1962

Дочь: (Шумилова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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