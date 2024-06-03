Шумилов (Девятовская) Инна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девятовский Иван Фёдорович
Мать: Ефалья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева (Шумилова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.?
Дочь: Патралова (Шумилова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.?
Дочь: Кичигина (Шумилова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1962
Дочь: (Шумилова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шумилов Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно