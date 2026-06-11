Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1769

умерла Неизвестно

Отец
Малимоненко Иван Прокопов1745 г.р.
Мать
Малимоненко (Карякова) Христина Тимофеева1746 г.р.
Супруги
Иванов Федор Иванов1766 г.р.
Дети
(Иванова) Стефанида Федоровна1788 г.р.
Иванов Демьян Федорович1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Малимоненко Иван Прокопов

Мать: Малимоненко (Карякова) Христина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Иванова) Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иванов Демьян Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Иванова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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