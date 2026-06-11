Иванова (Малимоненко) Матрона Ивановна
женский, родилась 1769
умерла Неизвестно
ОтецМалимоненко Иван Прокопов1745 г.р.
МатьМалимоненко (Карякова) Христина Тимофеева1746 г.р.
Супруги
Иванов Федор Иванов1766 г.р.
Дети
(Иванова) Стефанида Федоровна1788 г.р.
Иванов Демьян Федорович1790 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Иванова) Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Иванова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Иванов
Смерть
Неизвестно