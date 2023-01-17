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Мельгунов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.?

Дата смерти

12.11.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?

Отец: Мельгунов Василий

Мать: Мельгунова Пелагея

Рождение ребёнка
14.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.?
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