Мельгунов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.?
Дата смерти12.11.?
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?
Отец: Мельгунов Василий
Мать: Мельгунова Пелагея
Рождение ребёнка
14.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.?