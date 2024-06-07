Еловикова Алевтина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еловикова Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина (Еловикова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Еловиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еловиков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Еловиков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еловиков Николай Петрович

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