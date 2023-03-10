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Романенко Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1904

Дата смерти

08.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Романенко Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна

г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Романенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна

г.Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Елизавета Филипповна

Место жительства
Неизвестно
г.Наманган, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
08.10.1981
г.Бишкек (Фрунзе), Киргизия
Отсутствует в базе "Фамилио"
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