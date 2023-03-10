Романенко Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1904
Дата смерти08.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Романенко Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна
г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Романенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко Елизавета Филипповна
г.Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Наманган, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
08.10.1981
г.Бишкек (Фрунзе), Киргизия
Отсутствует в базе "Фамилио"