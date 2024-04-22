Ростовцев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1901 ст.
Дата смерти10.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901 ст.
крестные - дети лесничего Тастубинского лесничества Н. Станкевича Николай и Антонина
Упоминание
С 1918 по 1922
Ранение в руке в ладони, рядом с ним попал снаряд в ящик с патронами, получил контузию обоих ушей и осколок в запястье. ходил до 50х годов с раной, пока в златоусте не появился рентген и осколок доста... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Ростовцев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Ростовцев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовцев Федор Николаевич
Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна
Смерть
10.01.1984
Похороны
Неизвестно