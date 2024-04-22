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Ростовцев Николай Васильевич

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1901 ст.

Дата смерти

10.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901 ст.

Отец: Ростовцев Василий Кузьмич

Мать: Кузнецова Матрона Стефановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестные - дети лесничего Тастубинского лесничества Н. Станкевича Николай и Антонина
Упоминание
С 1918 по 1922
Ранение в руке в ладони, рядом с ним попал снаряд в ящик с патронами, получил контузию обоих ушей и осколок в запястье. ходил до 50х годов с раной, пока в златоусте не появился рентген и осколок доста... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Ростовцев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Ростовцев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовцев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Акулина Нефедовна

Смерть
10.01.1984
Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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