Доркин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доркин Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доркин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1941

Дочь: Ельникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
03.04.1945

Сын: Доркин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доркин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доркин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна

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