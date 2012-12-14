Доркин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доркин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1941
Дочь: Ельникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
03.04.1945
Сын: Доркин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доркина Прасковья Степановна