Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Федодеева Ида Васильевна
Отец ребёнка: Семенко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Люся Васильевна
Отец ребёнка: Семенко Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно