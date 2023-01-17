Мошняков Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошняков Михаил Георгиевич

Мошняков Михаил Георгиевич

avatar

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

08.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1989

Отец: Мошняков Георгий Владимирович

Мать: Мошнякова Людмила Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close