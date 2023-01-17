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Мошняков Михаил Георгиевич
Мошняков Михаил Георгиевич
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
08.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Мошняков Георгий Владимирович
1950 г.р.
Мать
Мошнякова (Верейкина) Людмила Ивановна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1989
Отец:
Мошняков Георгий Владимирович
Мать:
Мошнякова Людмила Ивановна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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