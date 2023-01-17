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Великий Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Великий Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Великая - Паращенко Лидия Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Голева - Великая Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Великая - Паращенко Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великая - Паращенко Лидия Петровна

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