Великий Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1957
Сын: Великий Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Великая - Паращенко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Голева - Великая Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Великая - Паращенко Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно