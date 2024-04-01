Галактионова (Мергенёва) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Мергенёва) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

19.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1881

Муж: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1882

Сын: Галактионов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Галактионов Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
14.06.1887

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1890

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1893

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович

Смерть
19.03.1896
Причина смерти: От чахотки
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