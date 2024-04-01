Галактионова (Мергенёва) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти19.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.09.1881
Рождение ребёнка
30.09.1882
Сын: Галактионов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Галактионов Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1887
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1890
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1893
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Галактионов Михаил Михайлович
Смерть
19.03.1896
Причина смерти: От чахотки