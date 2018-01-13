Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1936

Дата смерти

13.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1936

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Ольга

Отец ребёнка: Пономарев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова (Пономарева) Людмила

Отец ребёнка: Пономарев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Татьяна

Отец ребёнка: Пономарев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Николай

Рождение ребёнка
1972

Дочь: (Пономарева) Любовь

Отец ребёнка: Пономарев Николай

Смерть
13.01.2018

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