Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1936
Дата смерти13.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Ольга
Отец ребёнка: Пономарев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова (Пономарева) Людмила
Отец ребёнка: Пономарев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Татьяна
Отец ребёнка: Пономарев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Николай
Рождение ребёнка
1972
Дочь: (Пономарева) Любовь
Отец ребёнка: Пономарев Николай
Смерть
13.01.2018