Дайнека (Протопович) Мария Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнека (Протопович) Мария Корнеевна

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Место рождения

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Протопович Корнелий Варфоломеевич

Мать: Протопович Анна Никитична

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
15.02.1859 ст.

Муж: Дайнека Венедикт Васильевич

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Венедикту - 27 лет (1-й брак), Марии - 25 (возможно, 2-й брак) Оба из Малого Стахова, крестьяне Великого князя Николая Николаевича, оба православные Поручители: Андрей Никифорович Дайнека, Емельян Яко... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Дайнека Савва Венедиктович

Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич

Ф 136, оп 22, д 9 Стр 13 об - 14 5 ноября крещён Крёстные: Станислав Никифоров Дайнека и Наста Михайловна по мужу Дубен
Рождение ребёнка
01.09.1865

Сын: Дайнека Семён Венедиктович

Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич

Ф 136, оп 22, д 10 Крещён 5 сентября. Крёстные: Станислав Никифорович Дайнека и Настасью Михайловна, жена Стефана Дубена
Рождение ребёнка
20.07.1869

Сын: Дайнека Илья Венедиктович

Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дайнека Василий Венедиктович

Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич

Смерть
Неизвестно
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