Дайнека (Протопович) Мария Корнеевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
15.02.1859 ст.
Венедикту - 27 лет (1-й брак), Марии - 25 (возможно, 2-й брак) Оба из Малого Стахова, крестьяне Великого князя Николая Николаевича, оба православные Поручители: Андрей Никифорович Дайнека, Емельян Яко... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Дайнека Савва Венедиктович
Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич
Ф 136, оп 22, д 9 Стр 13 об - 14 5 ноября крещён Крёстные: Станислав Никифоров Дайнека и Наста Михайловна по мужу Дубен
Рождение ребёнка
01.09.1865
Сын: Дайнека Семён Венедиктович
Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич
Ф 136, оп 22, д 10 Крещён 5 сентября. Крёстные: Станислав Никифорович Дайнека и Настасью Михайловна, жена Стефана Дубена
Рождение ребёнка
20.07.1869
Сын: Дайнека Илья Венедиктович
Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дайнека Василий Венедиктович
Отец ребёнка: Дайнека Венедикт Васильевич
Смерть
Неизвестно