маслова Матрена Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1925
Сын: Маслов Павел Константинович
Отец ребёнка: Маслов Константин Прокофьевич
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область