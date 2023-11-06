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маслова Матрена Спиридоновна

Место рождения

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Константин Прокофьевич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.08.1925

Сын: Маслов Павел Константинович

Отец ребёнка: Маслов Константин Прокофьевич

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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