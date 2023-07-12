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Ледовской Михаил Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1910

Дата смерти

06.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910

Отец: Ледовской Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовская Галина Михайловна

Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ледовская Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледовской Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна

Смерть
06.01.1983
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