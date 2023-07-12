Ледовской Михаил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1910
Дата смерти06.01.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910
Отец: Ледовской Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовская Галина Михайловна
Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовская Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ледовской Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Ледовская Клавдия Александровна
Смерть
06.01.1983