Солтан Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Сын: Солтан Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1887 ст.

Дочь: Солтан Ирина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1890 ст.

Сын: Солтан Никита Пантелеймонович

Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович

Смерть
После 1890
Покровское, Чернігівська область

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