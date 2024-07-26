Солтан Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.
Сын: Солтан Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1887 ст.
Дочь: Солтан Ирина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1890 ст.
Сын: Солтан Никита Пантелеймонович
Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович
Смерть
После 1890