Исак Естифеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исак Естифеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Естифей Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Василий Исаков

Мать ребёнка: Марина Павлова

Рождение ребёнка
1690

Сын: Степан Исаков

Мать ребёнка: Марина Павлова

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пётр Исаков

Мать ребёнка: Марина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Павлова

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