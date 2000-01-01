Исак Естифеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Естифей Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Василий Исаков
Мать ребёнка: Марина Павлова
Рождение ребёнка
1690
Сын: Степан Исаков
Мать ребёнка: Марина Павлова
Рождение ребёнка
1700
Сын: Пётр Исаков
Мать ребёнка: Марина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Павлова